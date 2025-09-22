Pallone d’Oro 2025 | Dembélé favorito tra i dubbi Yamal fenomeno e Raphinha senza voti

Pallone d’Oro 2025: Dembélé favorito, Yamal “fenomeno” e Raphinha senza voti. Le ultimissime sulla cerimonia Il suggestivo Théâtre du Châtelet di Parigi si prepara ad acclamare, questo lunedì 22, il nuovo Pallone d’Oro, il tradizionale premio assegnato da France Football al miglior giocatore della stagione 202425. Se l’edizione precedente fu segnata dalla controversia su Vinicius . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pallone d’Oro 2025: Dembélé favorito tra i dubbi, Yamal “fenomeno” e Raphinha senza voti

In questa notizia si parla di: pallone - demb

Pallone d’Oro 2025 | Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale; Pallone d’Oro 2025 oggi il vincitore | duello tra Dembélé e Yamal chi sono i candidati | Orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming; Pallone d’Oro 2025 oggi il vincitore | duello tra Dembélé e Yama chi sono i candidati | Orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming.

Pallone d’Oro 2025: ci sono Lautaro, Dumfries e McTominay. Donnarumma l’unico italiano - È ancora presto per scoprirlo, dato che la cerimonia del Pallone d’Oro 2025 è in programma per il 22 settembre Théâtre du Châtelet di Parigi. Si legge su gianlucadimarzio.com

Pallone d'Oro 2025, ecco la lista dei 30 candidati alla vittoria del trofeo - Ogni giurato selezionerà 10 nomi, assegnando 15 punti al primo, 12 al secondo, 10 al terzo e a scalare fino all’ultimo ... Secondo tg24.sky.it