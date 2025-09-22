Pallone d’oro 2025 chi sono i candidati e chi è il favorito

Riflettori puntati sul Théâtre du Châtelet per la cerimonia di assegnazione del Pallone d’oro 2025. A Parigi infatti, alle ore 20 del 22 settembre, si conoscerà l’erede di Rodri che riceverà il riconoscimento individuale più ambito del calcio internazionale. Dopo il duopolio di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno vinto 13 delle 69 edizioni totali, il grande favorito della vigilia è Ousmane Dembélé, star francese del Psg reduce dal triplete nella stagione 202425. A insidiarlo il suo ex compagno di squadra, ora al Manchester City, e capitano azzurro Gianluigi Donnarumma, in corsa per il trofeo Yashin del miglior portiere, e i due assi del Barcellona Lamine Yamal e Raphinha. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pallone d’oro 2025, chi sono i candidati e chi è il favorito

In questa notizia si parla di: pallone - sono

Pallone d’Oro, Conte candidato al premio di migliore allenatore (sono in cinque)

Pallone d'Oro, tra gli allenatori candidati ci sono Antonio Conte e il salernitano Enzo Maresca

Pallone d’Oro 2025, come sono andati gli italiani? Ecco la nomination che ha stupito tutti!

Il pallone è nel dna di Venezia, l’ex calciatore Paolo Poggi ricorda le ore infinite passate con gli amici di Sant’Elena. «Le regole sono sacrosante, ma serve buon senso. Va preservata l’esperienza ludica dei bambini» - facebook.com Vai su Facebook

ANGOLO JUVENTUS - Le vie del pallone sono infinite - X Vai su X

Pallone d’Oro 2025 oggi il vincitore | duello tra Dembélé e Yama chi sono i candidati | Orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming; Pallone d’Oro 2025 oggi il vincitore | duello tra Dembélé e Yamal chi sono i candidati | Orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming; Pallone d’oro 2025 orario e dove vedere la cerimonia in tv e in streaming.

Il vincitore del Pallone d’Oro 2025 trapela prima della cerimonia, la tradizione è rispettata - A poche ore dalla cerimonia di Parigi in cui stasera sarà reso noto ufficialmente il vincitore del Pallone d'Oro 2025, dalla Francia viene fatto trapelare ... Segnala fanpage.it

Pallone d'Oro 2025: stasera l'assegnazione, ecco i candidati e i favoriti - L'appuntamento è per stasera, lunedì 22 settembre, al teatro Chatelet di Parigi a partire dalle ore ... rtl.it scrive