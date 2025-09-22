Pallone d’Oro 2025 chance per Lautaro Martinez? Ecco la posizione del capitano interista

Pallone d’Oro 2025: Lautaro Martinez solo ventesimo, cala dopo la top 10 del 2024 Il Pallone d’Oro 2025 ha riservato sorprese e qualche delusione, soprattutto in casa Inter. Dopo il 25° posto di Denzel Dumfries, anche Lautaro Martinez ha scoperto la sua posizione nella classifica di quest’anno: ventesimo posto per il capitano nerazzurro, in netto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pallone d’Oro 2025, chance per Lautaro Martinez? Ecco la posizione del capitano interista

In questa notizia si parla di: pallone - chance

Gravenberch: «Dumfries Pallone d’Oro? Ha fatto una grande stagione, ha buone chance»

19’ | Grande chance per Franchina su corner di Giunta, palla di pochissimo fuori. #CastrumfavaraMilazzo - facebook.com Vai su Facebook

?18’ Prima chance della partita: Pedro si apre sul sinistro e calcia, palla alta #LazioRoma 0-0 - X Vai su X

Pallone d’Oro 2025: Dembélé favorito tra i dubbi, Yamal “fenomeno” e Raphinha senza voti - Le ultimissime sulla cerimonia Il suggestivo Théâtre du Châtelet di Parigi si prepara ad acclamare, questo lunedì 22, il n ... calcionews24.com scrive

Pallone d’Oro 2025, cerimonia il 22 settembre: i candidati annunciati il 6 agosto. Le news - In vista dell'edizione numero 69 del Pallone d'Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio, sono stati annunciati la data dell'evento, insieme al luogo, e i premi che saranno ... Come scrive sport.sky.it