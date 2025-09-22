Pallone d’Oro 2025 | accoglienza gelida per gli interisti al Théâtre du Châtelet di Parigi

Pallone d’Oro 2025: fischi e tensione per gli interisti. L’arrivo della delegazione nerazzurra al non passa inosservato. Non è stata certamente un’accoglienza favorevole quella riservata all’ Inter al Théâtre du Châtelet di Parigi, dove si è svolta la cerimonia di proclamazione dei vincitori del Pallone d’Oro 2025. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, al momento dell’ingresso della delegazione nerazzurra, capitanata da Denzel Dumfries e Yann Sommer, sono arrivati dei fischi da parte dei tifosi parigini presenti all’evento. La causa di questa reazione negativa sembra essere legata alla recente finale di Champions League che ha visto protagonisti Inter e Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pallone d’Oro 2025: accoglienza gelida per gli interisti al Théâtre du Châtelet di Parigi

In questa notizia si parla di: pallone - accoglienza

De Bruyne stasera ritornerà all’Etihad, ma l’accoglienza per lui sarà tutt’altro che fredda. "Oooh Kevin De Bruyne" è il coro che i tifosi gli hanno dedicato negli anni. Probabilmente lo ascolteremo anche questa sera. https://www.ilnapolista.it/2025/09/de-bruyne- - facebook.com Vai su Facebook

Pallone d’Oro 2025: ci sono Lautaro, Dumfries e McTominay. Donnarumma l’unico italiano - È ancora presto per scoprirlo, dato che la cerimonia del Pallone d’Oro 2025 è in programma per il 22 settembre Théâtre du Châtelet di Parigi. Scrive gianlucadimarzio.com

Pallone d'Oro 2025, ecco la lista dei 30 candidati alla vittoria del trofeo - Ogni giurato selezionerà 10 nomi, assegnando 15 punti al primo, 12 al secondo, 10 al terzo e a scalare fino all’ultimo ... Segnala tg24.sky.it