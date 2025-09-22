Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d’Oro. Il calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha. Ai piedi del podio ci sono Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona). Completano la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pallone d'oro 2025 a Dembélè: Yamal premiato tra i giovani, Luis Enrique miglior allenatore, Donnarumma miglior portiere