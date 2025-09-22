Pallone d' oro 2025 a Dembélè | Yamal premiato tra i giovani Luis Enrique miglior allenatore Donnarumma miglior portiere
Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d’Oro. Il calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha. Ai piedi del podio ci sono Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona). Completano la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Pallone d'Oro diretta: vince Dembelé, battuto Yamal. Terzo Vitinha, Donnarumma miglior portiere.
Il Pallone d'Oro è di Dembélé: battuto Yamal. Donnarumma in top 10