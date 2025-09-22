Tarantini Time Quotidiano Grandi emozioni, entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la domenica massafrese all’insegna del Palio della Mezzaluna. Domenica 21 settembre è calato il sipario sulla rievocazione storica organizzata dall’associazione culturale MassafraNostra con il patrocinio del comune di Massafra e di CONFAPI Taranto. La celebrazione del Palio della Mezzaluna segue un preciso cerimoniale che ogni anno scandisce i vari momenti della manifestazione. Sul sagrato di ogni parrocchia la benedizione dei figuranti officiata dal parroco. I figuranti di ogni rione hanno raggiunto in corteo piazza Pio IX. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Palio della Mezzaluna: Il rione Santa Caterina conquista il suo primo drappo