Palio della Mezzaluna | Il rione Santa Caterina conquista il suo primo drappo
Tarantini Time Quotidiano Grandi emozioni, entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato la domenica massafrese all’insegna del Palio della Mezzaluna. Domenica 21 settembre è calato il sipario sulla rievocazione storica organizzata dall’associazione culturale MassafraNostra con il patrocinio del comune di Massafra e di CONFAPI Taranto. La celebrazione del Palio della Mezzaluna segue un preciso cerimoniale che ogni anno scandisce i vari momenti della manifestazione. Sul sagrato di ogni parrocchia la benedizione dei figuranti officiata dal parroco. I figuranti di ogni rione hanno raggiunto in corteo piazza Pio IX. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: palio - mezzaluna
Palio Della Mezzaluna: a Massafra tutto pronto per una due giorni di giochi
Durante l’appuntamento di questa sera con il Palio della Mezzaluna si è tenuta la presentazione del drappo 2025, dipinto da Alessandro Ciarella, giovane artista massafrese che si appresta a terminare il percorso all’Accademia di Belle Arti di Bari. - facebook.com Vai su Facebook
Santa Caterina trionfa al Palio della Mezzaluna 2025. Le foto; A Massafra torna protagonista il Palio della Mezzaluna; Musica, concerti e spettacoli: ecco cosa fare stasera in Puglia.
Palio Della Mezzaluna: a Massafra tutto pronto per una due giorni di giochi - Il 13 settembre appuntamento con le “Olimpiadi in palio” e la corsa del “Paliotto”, il 14 l’atteso ritorno della “Giostra dei cavalieri”. Da politicamentecorretto.com
Il Palio di Santa Maria. Grande festa in Duomo: "Vittoria inaspettata". Scintille con Ferraia - "È stata una grandissima gioia, per tutti i ragazzi che in tutti i dodici mesi si danno da fare nel Rione". Riporta lanazione.it