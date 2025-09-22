Palio dei Borghi | Latina Scalo vince per il secondo anno consecutivo E’ festa in centro

Latinatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il secondo anno consecutivo la squadra di Latina Scalo si aggiudica il Palio dei Borghi di Latina, edizione 2025. Davanti a una folla straordinaria in piazza del Popolo, la squadra di Latina Scalo trionfa gestendo la gara dall’inizio alla fine: sul tracciato di 7,2 km, disegnato intorno alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

