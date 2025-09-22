Palestinalegge l' appello al ministro Giuli | Di fronte a un genocidio non c' è dissenso ma denuncia
Si è chiusa la rassegna "Palestinalegge", quattro giornate dedicate alla memoria, alla cultura e alle testimonianze dirette per denunciare il genocidio in corso a Gaza. L'iniziativa si è svolta sfruttando il traino della 26esima edizione di Pordenonelegge, con un gazebo in piazza Cavour. La. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Palestinalegge, l'appello al ministro Giuli: Di fronte a un genocidio non c'è dissenso, ma denuncia; Letture e riflessioni contro il genocidio, chiude Palestinalegge; Giuli risponde all'appello degli autori per Gaza: La dissonanza è un valore se non c'è violenza.
