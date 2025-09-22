Palestina | perché questi 3 Paesi l’hanno riconosciuta sfidando gli USA?
La notizia era stata anticipata qualche mese fa, ma ora si è arrivati al dunque. Regno Unito, Canada e Australia hanno formalmente riconosciuto lo stato di Palestina, rompendo con la posizione degli Stati Uniti e aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali in Medio Oriente. Questa decisione, accolta con favore da molti palestinesi, ha suscitato una forte reazione da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenuto dagli Stati Uniti. Netanyahu, durante una riunione di governo, ha promesso una risposta a questa “propaganda diffamatoria” e alle richieste di creazione di uno stato palestinese, che considera una minaccia per l’esistenza di Israele e un “premio assurdo per il terrorismo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: palestina - perch
Identificato perché aveva una maglietta in sostegno della Palestina. Questa volta è successo a Michele De Palma, segretario generale della FIOM. Ministro Piantedosi, ho una domanda semplice per lei. Ma per quale ragione di sicurezza o prevenzione, per qu - facebook.com Vai su Facebook
Scene che non vorremmo mai vedere, nelle aule universitarie italiane. Ho voluto esprimere solidarietà al professore dell’ateneo di Pisa Rino Casella, aggredito perché non si è voluto schierare con i pro Pal. Il clima di odio è sempre più preoccupante e fuori co - X Vai su X
Con la Gran Bretagna oltre 150 Paesi riconoscono la Palestina - Regno Unito, Francia e Canada sono i paesi del G7 a riconoscere lo Stato palestinese. Come scrive ansa.it
Palestina, quali Paesi l'hanno riconosciuta (e quali la riconosceranno) come Stato? Dalla Francia alla Gran Bretagna fino all'Italia, le posizioni - Il riconoscimento di uno Stato palestinese è tornato con forza al centro del ... Segnala ilmessaggero.it