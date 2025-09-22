Palestina | perché questi 3 Paesi l’hanno riconosciuta sfidando gli USA?

La notizia era stata anticipata qualche mese fa, ma ora si è arrivati al dunque. Regno Unito, Canada e Australia hanno formalmente riconosciuto lo stato di Palestina, rompendo con la posizione degli Stati Uniti e aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali in Medio Oriente. Questa decisione, accolta con favore da molti palestinesi, ha suscitato una forte reazione da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenuto dagli Stati Uniti. Netanyahu, durante una riunione di governo, ha promesso una risposta a questa “propaganda diffamatoria” e alle richieste di creazione di uno stato palestinese, che considera una minaccia per l’esistenza di Israele e un “premio assurdo per il terrorismo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

