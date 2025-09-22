Palestina | perché questi 3 Paesi l’hanno riconosciuta sfidando gli USA?

Cultweb.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia era stata anticipata qualche mese fa, ma ora si è arrivati al dunque. Regno Unito, Canada e Australia hanno formalmente riconosciuto lo stato di Palestina, rompendo con la posizione degli Stati Uniti e aprendo un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali in Medio Oriente. Questa decisione, accolta con favore da molti palestinesi, ha suscitato una forte reazione da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenuto dagli Stati Uniti. Netanyahu, durante una riunione di governo, ha promesso una risposta a questa “propaganda diffamatoria” e alle richieste di creazione di uno stato palestinese, che considera una minaccia per l’esistenza di Israele e un “premio assurdo per il terrorismo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

palestina perch233 questi 3 paesi l8217hanno riconosciuta sfidando gli usa

© Cultweb.it - Palestina: perché questi 3 Paesi l’hanno riconosciuta, sfidando gli USA?

In questa notizia si parla di: palestina - perch

palestina perch233 3 paesiCon la Gran Bretagna oltre 150 Paesi riconoscono la Palestina - Regno Unito, Francia e Canada sono i paesi del G7 a riconoscere lo Stato palestinese. Come scrive ansa.it

Palestina, quali Paesi l'hanno riconosciuta (e quali la riconosceranno) come Stato? Dalla Francia alla Gran Bretagna fino all'Italia, le posizioni - Il riconoscimento di uno Stato palestinese è tornato con forza al centro del ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina Perch233 3 Paesi