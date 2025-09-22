Palestina Macron difende la sua scelta | Riconoscerla è l’unica soluzione politica per Gaza

Non mancano le polemiche delle opposizioni alla scelta di Macron. Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra, Rassemblement National, ha criticato la decisione del presidente, sostenendo che il riconoscimento ad oggi sarebbe un "errore estremamente grave", in quanto porterebbe a riconoscere "l'hamastan" e non la Palestina.

Macron, la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina

Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non vuole la tregua». Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina»

Strappo di Macron: "A settembre riconosceremo lo Stato della Palestina" | Netanyahu ritira la delegazione israeliana dai negoziati di Doha

Riconoscere oggi lo Stato di #Palestina ''è l'unico modo di fornire una soluzione politica ad una situazione che deve finire": è quanto afferma il presidente francese, Emmanuel #Macron, intervistato dalla Cbs, ne giorno in cui si appresta ad annunciare il ricon

Gaza, Macron: "Lunedì a New York riconosceremo ufficialmente lo Stato di Palestina" Il presidente francese annuncia un piano di pace e ringrazia Abbas per l'arresto di Harb

Macron, riconoscere Palestina unica soluzione politica; Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì. Scontro sul riconoscimento della Palestina - Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti; Macron: riconoscere Palestina dovere morale, Israele: è una crociata.

All'Onu è il giorno dello Stato palestinese. Macron: "Riconoscerlo è l'unica soluzione politica" - Il presidente francese capofila dell'iniziativa all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a cui si uniscono altri paesi europei, fra cui Danimarca e ...

All'Onu Macron guida il giorno della Palestina, più caute Roma e Parigi - Anche l'Australia ha annunciato il riconoscimento, oggi altri seguiranno alla conferenza presieduta da Parigi e Riad, contrario Italia e Germania.