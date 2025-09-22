Palestina Macron difende la sua scelta | Riconoscerla è l’unica soluzione politica per Gaza

Ildifforme.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non mancano le polemiche delle opposizioni alla scelta di Macron. Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra, Rassemblement National, ha criticato la decisione del presidente, sostenendo che il riconoscimento ad oggi sarebbe un "errore estremamente grave", in quanto porterebbe a riconoscere "l'hamastan" e non la Palestina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

palestina macron difende la sua scelta riconoscerla 232 l8217unica soluzione politica per gaza

© Ildifforme.it - Palestina, Macron difende la sua scelta: “Riconoscerla è l’unica soluzione politica per Gaza”

In questa notizia si parla di: palestina - macron

Macron, la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina

Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non vuole la tregua». Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina» 

Strappo di Macron: "A settembre riconosceremo lo Stato della Palestina" | Netanyahu ritira la delegazione israeliana dai negoziati di Doha

Macron, riconoscere Palestina unica soluzione politica; Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì. Scontro sul riconoscimento della Palestina - Flotilla arriverà ad Ashdod, rimpatrio per gli attivisti; Macron: riconoscere Palestina dovere morale, Israele: è una crociata.

palestina macron difende suaAll'Onu è il giorno dello Stato palestinese. Macron: “Riconoscerlo è l'unica soluzione politica" - Il presidente francese capofila dell'iniziativa all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a cui si uniscono altri paesi europei, fra cui Danimarca e ... Secondo huffingtonpost.it

palestina macron difende suaAll'Onu Macron guida il giorno della Palestina, più caute Roma e Parigi - Anche l'Australia ha annunciato il riconoscimento, oggi altri seguiranno alla conferenza presieduta da Parigi e Riad, contrario Italia e Germania. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palestina Macron Difende Sua