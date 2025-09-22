Palestina l’Italia frena all’Onu | niente Stato finché resta Hamas

22 set 2025

As la Grande Mela si anima per l’80° anniversario delle Nazioni Unite, l’arrivo di Giorgia Meloni porta la prospettiva italiana su due crisi intrecciate: la guerra in Medio Oriente e l’invasione russa dell’Ucraina. Al Palazzo di Vetro si parlerà di riconoscimento palestinese, riforma ONU e sicurezza globale, temi su cui Roma punta a far sentire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

