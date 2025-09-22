Palestina l’Italia frena all’Onu | niente Stato finché resta Hamas
As la Grande Mela si anima per l’80° anniversario delle Nazioni Unite, l’arrivo di Giorgia Meloni porta la prospettiva italiana su due crisi intrecciate: la guerra in Medio Oriente e l’invasione russa dell’Ucraina. Al Palazzo di Vetro si parlerà di riconoscimento palestinese, riforma ONU e sicurezza globale, temi su cui Roma punta a far sentire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: palestina - italia
Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"
Salvini, intergruppo Palestina protesta: una vergogna riceva premio Italia-Israele a Montecitorio
Gaza,intergruppo per pace Palestina protesta: una vergogna premio a salvini Italia-Israele a Montecitorio
L’Italia si ferma per la Palestina. In questo 22 settembre è stata indetta una giornata di protesta nazionale di 24 ore da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb) che chiedono anche sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali. Sp - facebook.com Vai su Facebook
Meloni vola all’Onu: l’Italia dirà no al riconoscimento della Palestina - X Vai su X