Palestina libera In migliaia alla manifestazione a Calenzano paralizzato il casello dell’autostrada
Firenze, 22 settembre 2025 – “Blocchiamo tutto” e “Palestina libera”. Al grido di questi slogan è partita la manifestazione fiorentina dei sindacati di base in occasione dello sciopero generale per Gaza. In migliaia si sono ritrovati alla rotonda davanti all'uscita autostradale di Calenzano della A1, bloccando da circa un'ora il traffico circostante e 'paralizzando' l'accesso e l'uscita al casello autostradale, con forti ripercussioni sul traffico. In testa al corteo i giovani palestinesi. A sfilare sindacati di base, studenti, docenti, associazioni e movimenti e anche tanti semplici cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
