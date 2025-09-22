Palermo Futsal Club il cuore non basta | sconfitta con l’Atletico Monreale
Seconda battuta d’arresto consecutiva per i ragazzi di mister Gentile. Tanta grinta per i rosanero, trascinati dal duo Chinnici-La Fiura. La rete del capitano entra nella storia: è la prima del Palermo in serie C1, ma non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - futsal
Palermo Futsal, pari all’esordio in Coppa: testa al ritorno
Il primo set di Coppa Italia 25/26 al Pioppo Futsal, i gialloverdi si impongono per 6-2 contro il Palermo Futsal 89ers
Il Pioppo Futsal fa visita al Palermo Futsal 89ers, i gialloverdi dovranno difendere il vantaggio della gara d’andata
Coppa Divisione, il Futsal Mazara pareggia 3-3 sul campo del Cus Palermo Asd Futsal Mazara 2020 #futsal #calcioa5 #CoppaDivisioneSicilia - facebook.com Vai su Facebook
Palermo Futsal Club, il cuore non basta: sconfitta con l’Atletico Monreale; Scheda squadra Futsal Club Palermo; Palermo Futsal club, è storia! Rosanero promossi in Serie C1.
Palermo Futsal Club, il cuore non basta: sconfitta con l’Atletico Monreale - Il Palermo non molla: Bongiovanni colpisce un doppio palo, mentre Nicchia e La Fiura continuano a sbattere contro un insuperabile Rinicella. Scrive forzapalermo.it
Serie C1, ko all’esordio per il Palermo futsal club: ad aggiudicarsi il derby è il Palermo calcio a 5 - La prima storica partita nel campionato di Serie C1 vede affrontarsi il Palermo Futsal Club e i “cugini” del Palermo Calcio a 5, guidati dal presidente Salvo Messeri. Come scrive palermotoday.it