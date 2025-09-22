Palermo eseguito all' ospedale Villa Sofia un prelievo multiorgano su un paziente di 30 anni in morte cerebrale
Un delicato intervento di prelievo multiorgano è stato eseguito a Palermo dall'equipe medica di Anestesia e Neurorianimazione dell'ospedale Villa Sofia diretta da Innocenza Pernice, su un paziente di 30 anni in morte cerebrale. All'esecuzione del prelievo, reso possibile grazie al supporto del personale medico ed infermieristico di reparto, coordinato da Fabio Cuccia, hanno partecipato Giorgia.
