Palermo calcio a 5 altalena infinita di emozioni | i rosanero piegano 6-5 la Merlo C5
Una partita al cardiopalma col risultato in bilico sino agli ultimi concitati minuti del match: questo, in sintesi, quanto si è registrato sul parquet del "Pala Don Bosco", teatro dell'avvincente sfida tra Palermo Calcio a5 e Merlo C5 terminata con un pirotecnico 6-5 in favore della compagine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - calcio
Calcio, Palermo-Manchester City: al Barbera, Inzaghi sfida Guardiola
Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner paparazzati per le vie del centro di Palermo: l’amore per la città è nato per un motivo che riguarda (anche) il calcio
Palermo Manchester City: un evento storico tra calcio, cultura e business. Attesi 35mila tifosi al Barbera!
Calcio, il punto sulle siciliane Ultimo turno di campionato felice per il Palermo di mister Pippo Inzaghi che in Serie B nell’anticipo di venerdì scorso batte 2-0 il Bari e mantiene - seppur in condominio con Modena e Cesena - la testa della classifica. Rosanero c - facebook.com Vai su Facebook
Ciao Questo è un post per comunicarvi, se mai qualcuno se lo fosse dimenticato, che venerdì sera per #PalermoBari c’è da riempire il Barbera Ah, dato aggiornato: siamo in 24178 - X Vai su X
Primavera 3 - Supercoppa Dante Berretti: altalena di emozioni tra Calcio Lecco e Catanzaro. I calabresi si aggiudicano il titolo per tre a due; Palermo, un bilancio con tante ombre per Di Francesco: solo 5 reti da quando è arrivato; LA NOSTRA STORIA, I NOSTRI COLORI.
Palermo Calcio a5, altalena infinita di emozioni: i rosanero piegano 6-5 la Merlo C5 - Non c’è più tempo: arriva il triplice fischio, esplode di gioia il pubblico del “Pala Don Bosco”. Secondo ilovepalermocalcio.com
Palermo Futsal Club ko all’esordio in Serie C1: derby al Palermo C5 - La prima storica partita nel campionato di Serie C1 vede affrontarsi il Palermo Futsal Club e i “cugini” del Palermo Calcio a 5, guidati dal presidente Salvo Messeri. Segnala livesicilia.it