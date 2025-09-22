Palermo al Cep la posa prima pietra impianto sport davanti murales Totò Schillaci
È stata posata stamani la prima pietra del futuro impianto sportivo che sorgerà nell’area antistante il murales dedicato a Totò Schillaci, nel quartiere Cep di Palermo. Un intervento finanziato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità per riqualificare un luogo simbolico. Alla cerimonia era presente l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, oltre ai rappresentanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il murale di Schillaci al Cep, al via i lavori per l'illuminazione ma per il campetto si attende ancora la bonifica; Palermo, al via i lavori per l’impianto sportivo al Cep.
