palazzo farnese apre il 27 settembre per la notte dei 150 anni

Roma, 22 set. (askanews) - Per le Giornate europee del Patrimonio, sabato 27 settembre, Palazzo Farnese apre le sue porte e festeggia i 150 dell'Ambasciata di Francia in Italia e dell'École française de Rome. Tanti gli eventi previsti per la "Notte dei 150 anni": naturalmente la visita alle più belle sale del Palazzo, dal Salone d'Ercole al Salone Rosso e quello dei Fasti farnesiani alla straordinaria Galleria dei Carracci. In questa occasione sarà possibile anche ammirare l'affresco del Domenichino "Giacinto e Apollo", appena restituito dall'Istituto Centrale per il Restauro. Sarà visibile insieme a "Narciso alla fonte" e "Morte di Adone" nel Salone delle firme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
