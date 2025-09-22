Palazzo Ducale di Sassuolo ' by night una visita guidata per scoprirne storia e segreti
Scoprire il bellissimo Palazzo Ducale di Sassuolo di notte, ‘perlustrando’ una delle residenze barocche più affascinanti del Nord Italia. L'occasione da segnarsi in agenda è per domenica 28 settembre, quando le guide di Emilia Romagna in tour accoglieranno il pubblico per una visita guidata piena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Palazzo Ducale di Sassuolo. Restaurata la facciata sud: "Ora tocca ai giardini storici" - Sassuolo, 21 marzo 2025 – "Questo è veramente un luogo del cuore", dice emozionata Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, mentre ci accompagna fra le sale del Palazzo Ducale di Sassuolo ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Passaggi segreti del palazzo ducale di Sassuolo - Il Palazzo Ducale, in antichità reggia dei duchi di Modena, si trova in Piazzale della Rosa, nel cuore del centro storico di Sassuolo. Si legge su ilrestodelcarlino.it