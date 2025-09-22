Pagheremo piscina e campi da calcio per 10 anni | accesi tre mutui da 2,7 milioni di euro

Palazzo dei Priori accende tre mutui per un totale di 2 milioni 710mila euro per l’ammodernamento della piscina comunale e per la realizzazione di due nuovi campi da calcio in erba sintetica. La somma deriva da tre mutui decennali accesi con l’Istituto per il credito sportivo e culturale di Roma. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: pagheremo - piscina

In questi giorni non sono soltanto i cittadini a chiedere certezze, ma anche gli operatori direttamente coinvolti nel progetto della piscina comunale di Molfetta. «La situazione di... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Non solo nelle Marche. Vacanze per criminali in resort 5 stelle: spiaggia privata,ristoranti, piscina, Spa. Massaggi, pilates, hata yoga. Mangia’s resort Curio Collections Santa Teresa di Gallura,gruppo Hilton. Costo 4-500 € a notte. La scorta la paghiamo noi. Il r - X Vai su X

Pagheremo piscina e campi da calcio per 10 anni: accesi tre mutui da 2,7 milioni di euro.

Ilary Blasi, la villa all'Eur ha 25 stanze, piscina, bagni in marmo e campi da calcio e padel - Situata nel prestigioso quartiere dell’Eur a Roma, la villa che ha visto crescere, maturare e poi tristemente finire l'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è un vero gioiello di lusso e modernità. Lo riporta ilgazzettino.it

Ilary Blasi, la mega villa con 25 stanze, giardino con piscina, campi da calcio e padel - Dalle prime inquadrature delle telecamere di Netflix, si può notare l'immenso giardino verde e la bellissima piscina esterna, dalla struttura moderna, con bordi regolari e una tonalità d'acqua azzurra ... Lo riporta ilgazzettino.it