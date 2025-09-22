Paget vulvare nel Policlinico di Bari trattamento innovativo per la rara forma di tumore | Ottimi esiti
Una diagnosi difficile, spesso tardiva, e un tumore raro che tende a ripresentarsi dopo l'intervento. Per le donne colpite dal Paget vulvare, al Policlinico di Bari arriva un trattamento innovativo, frutto del lavoro congiunto di specialisti di diverse discipline, che unisce radicalità oncologica.
In questa notizia si parla di: paget - vulvare
Paget vulvare: al Policlinico di Bari un trattamento innovativo per la rara forma di tumore.
