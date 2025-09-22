Pagelle Torino-Atalanta 0-3 | Krstovic show Torino in crisi e un Maripan da incubo
Pagelle Torino Atalanta 0-3: Krstovic show, Torino in crisi e un Maripan da incubo. Ma il peggiore di tutti e il tecnico Baroni La netta vittoria dell’Atalanta sul Torino per 3-0 ha messo in luce le grandi qualità degli orobici e le gravi lacune dei granata. Una partita dominata che ha visto protagonisti diversi elementi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - torino
Torino is fantastic, le pagelle: Amoroso emoziona (10), Mahmood incanta (9), Gianna ruggisce (10)
Pagelle Torino Modena, i TOP e i FLOP e i voti del match di Coppa Italia
Torino-Modena 1-0, le pagelle della Coppa Italia: nessuna insufficienza per i canarini
Torino-Atalanta 0-3: le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #TorinoAtalanta - X Vai su X
| LE PAGELLE DI TORINO - ATALANTA #Maripan e la difesa #TorinoAtalanta #SerieAENILIVE #ToroNews - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Atalanta 0-3: le pagelle della partita di Serie A; Torino-Atalanta 0-3, pagelle: Krstovic e Kamaldeen Sulemana scatenati; Torino-Atalanta, le pagelle: Carnesecchi decisivo, 7. Male Maripan: 4,5.
Torino-Atalanta 0-3, le pagelle nerazzurre: Krstovic c’è, Samardzic illumina - La formazione allenata da Juric trova il vantaggio con Krstovic e raddoppia con Sulemana. Secondo calcioatalanta.it
Torino-Atalanta 0-3 pagelle: Finisce giallo Lookman, Juric umilia la sua ex squadra, incubo Zapata. Protesta contro Cairo - 3, i top e flop: doppietta di Krstovic, si sblocca il bomber montenegrino. Segnala sport.virgilio.it