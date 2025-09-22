Pagelle Torino Atalanta 0-3: Krstovic show, Torino in crisi e un Maripan da incubo. Ma il peggiore di tutti e il tecnico Baroni La netta vittoria dell’Atalanta sul Torino per 3-0 ha messo in luce le grandi qualità degli orobici e le gravi lacune dei granata. Una partita dominata che ha visto protagonisti diversi elementi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Torino-Atalanta 0-3: Krstovic show, Torino in crisi e un Maripan da incubo