Paga più di 40 euro di parcheggio | L' auto era in divieto di sosta Ho sporto denuncia

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paga oltre 40 euro per parcheggiare in un garage privato al centro storico, ma quando torna per riprendere l'auto l'avrebbe trovata in divieto di sosta. A denunciare la vicenda è un'automobilista che aveva deciso di sostare in un noto parcheggio ad ore nei pressi del corso Umberto.Nella denuncia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paga - euro

«Paga o diffondiamo video hard». Via 3mila euro, a Senigallia presi i ricattatori

“Paga un milione di euro”: la mano di un avvocato nel caso del noto imprenditore bergamasco pestato davanti al figlio

Niente pannoloni gratis a invalido, la famiglia paga mille euro l’anno. Poi scopre che ne aveva diritto

Subito 240 euro in busta paga, a chi spetta questo nuovo contributo - Un bonus esentasse fino a 240 euro arriverà nella busta paga di dicembre 2025: ecco chi può ottenerlo, come funziona e perché non influirà su ISEE e tasse Tra prezzi in salita e incertezze economiche ... Riporta ilsussidiario.net

Statali, a marzo busta paga extra: in arrivo mille euro di arretrati - Gli statali sono in una sorta di stato confusionale da quando NoiPa, la società del ministero ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Paga Pi249 40 Euro