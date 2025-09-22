Arezzo, 22 settembre 2025 – Sabato 27 settembre, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, l'artista Roberto Ghezzi preleverà le tele del progetto “Paesaggi assoluti”, realizzato con il sostegno del Comune di Poppi e il patrocinio del Parco, oltre alla collaborazione del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e dell'Università di Firenze come partner scientifico. Un'iniziativa che unisce arte, scienza ed educazione ambientale. Per l'occasione il CAI di Arezzo e il CAI di Stia organizzano una passeggiata aperta a soci e non soci. Lo scorso luglio l'artista ha installato cinque grandi tele in tessuti naturali in cotone e lino all'interno di ambienti ad alta biodiversità: aree umide, torrenti, abetine e faggete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paesaggi Assoluti: l'arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi