Paesaggi Assoluti | l' arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi
Arezzo, 22 settembre 2025 – Sabato 27 settembre, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, l'artista Roberto Ghezzi preleverà le tele del progetto “Paesaggi assoluti”, realizzato con il sostegno del Comune di Poppi e il patrocinio del Parco, oltre alla collaborazione del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e dell'Università di Firenze come partner scientifico. Un'iniziativa che unisce arte, scienza ed educazione ambientale. Per l'occasione il CAI di Arezzo e il CAI di Stia organizzano una passeggiata aperta a soci e non soci. Lo scorso luglio l'artista ha installato cinque grandi tele in tessuti naturali in cotone e lino all'interno di ambienti ad alta biodiversità: aree umide, torrenti, abetine e faggete. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Paesaggi Assoluti: l'arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi; Franco Mulas. S-paesaggi. Opere dal 1980 al 2013 - Mostra - Roma - Museo Carlo Bilotti.
Paesaggi Assoluti: l'arte di Roberto Ghezzi incontra il Parco delle Foreste Casentinesi - Roberto Ghezzi (Cortona, 1978) indaga da oltre vent'anni il rapporto tra uomo e ambiente naturale. Secondo lanazione.it
480 ore di luce, mostra di Roberto Ghezzi tra natura, arte, scienza ed ecologia ambientale - La Galleria Moitre di Torino presenta, per la prima volta in città, la mostra personale di Roberto Ghezzi, a cura di Elena Radovix. Da mentelocale.it