Padova rivoluzione nella cura dell’epilessia | impiantato il primo stimolatore epicranico in Italia
Una nuova pagina della medicina italiana. Per la prima volta nel nostro Paese è stato eseguito all’Azienda ospedaliera di Padova, con successo, un intervento di impianto di stimolatore epicranico per il trattamento dell’epilessia resistente ai farmaci. L’operazione è stata condotta dall’équipe di Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale diretta dal professor Luca Denaro, con il coordinamento operativo di Andrea Landi, responsabile della Neurochirurgia stereotassica e funzionale. E’ stato un percorso multidisciplinare, che ha unito competenze diverse per affrontare una delle forme più invalidanti di epilessia, quella che non risponde ai trattamenti farmacologici e che, secondo le statistiche, rappresenta circa il 30 per cento dei casi totali. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: padova - rivoluzione
Rivoluzione ferroviaria dal 4 al 24 agosto: Padova al centro di deviazioni e cancellazioni
Giovedì 2 ottobre h 17.30 Padova Fiere – Padiglione 11 – Sala A @AntonellaViolaX La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina @Einaudieditore Ingresso gratuito con prenotazione #FieradelleParole25 #Padov - X Vai su X
Giovedì 2 ottobre ore 17.30 Padova Fiere – Padiglione 11 – Sala A Antonella Viola, La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina, Einaudi Ingresso gratuito CON prenotazione su link prenotazione: https://www.eve - facebook.com Vai su Facebook
Padova, la cura sartoriale per l'infarto: una nuova terapia e addio cardioaspirina - Il protocollo messo a punto del team del professor Tarantini: mortalità ridotta da 5 a 10 volte ... corrieredelveneto.corriere.it scrive
Policlinico di Padova, rivoluzione nella cura post infarto - La cardioaspirina rischia di andare in pensione a causa di uno studio multicentrico che ha uno dei suoi fulcri a livello mondiale nel policlinico di Padova. Riporta msn.com