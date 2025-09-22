Padova rivoluzione nella cura dell’epilessia | impiantato il primo stimolatore epicranico in Italia

Una nuova pagina della medicina italiana. Per la prima volta nel nostro Paese è stato eseguito all’Azienda ospedaliera di Padova, con successo, un intervento di impianto di stimolatore epicranico per il trattamento dell’epilessia resistente ai farmaci. L’operazione è stata condotta dall’équipe di Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale diretta dal professor Luca Denaro, con il coordinamento operativo di Andrea Landi, responsabile della Neurochirurgia stereotassica e funzionale. E’ stato un percorso multidisciplinare, che ha unito competenze diverse per affrontare una delle forme più invalidanti di epilessia, quella che non risponde ai trattamenti farmacologici e che, secondo le statistiche, rappresenta circa il 30 per cento dei casi totali. 🔗 Leggi su Panorama.it

