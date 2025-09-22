Padova nasconde la droga nella macchinina del figlio | arrestato

Due arresti e sequestri di droga a Padova: la Polizia blocca spacciatori nigeriano e tunisino nei quartieri Mortise e Arcella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Nell'abitazione, poco distante, i poliziotti hanno rinvenuto nascosto all'interno di una macchinina elettrica per bambini un sacchetto di nylon con 41 involucri di eroina, per un peso complessivo di ...

