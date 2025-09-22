Padova lancia Ambiente & Salute a quattro zampe

Padovaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il legame tra persone e animali da compagnia è diventato negli ultimi decenni una dimensione fondamentale della vita sociale. Non solo affetto e compagnia, ma anche benefici concreti sul benessere psicologico, relazionale e persino fisico: vivere accanto a un animale significa spesso ridurre lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padova - lancia

Minore dorme in auto a Padova con due machete, donna delle pulizie lancia l'allarme

Padova lancia “Cammino sotto i portici”: arte, gusto e tradizione in una giornata speciale

Da Padova Legambiente lancia un urlo per il clima: “Stop fossili, start rinnovabili”.

Cerca Video su questo argomento: Padova Lancia Ambiente Amp