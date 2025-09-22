Padova lancia Ambiente & Salute a quattro zampe
Il legame tra persone e animali da compagnia è diventato negli ultimi decenni una dimensione fondamentale della vita sociale. Non solo affetto e compagnia, ma anche benefici concreti sul benessere psicologico, relazionale e persino fisico: vivere accanto a un animale significa spesso ridurre lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: padova - lancia
Minore dorme in auto a Padova con due machete, donna delle pulizie lancia l'allarme
Padova lancia “Cammino sotto i portici”: arte, gusto e tradizione in una giornata speciale
Gruppo Industrie Edili lancia progetto L’Abitare San Lazzaro a Padova https://requadro.com/gruppo-industrie-edili-lancia-progetto-labitare-san-lazzaro-a-padova/… via @Requadro2 - X Vai su X
La Camera di Commercio di Padova lancia una nuova iniziativa pilota rivolta alle aziende del territorio, per accompagnarle nel percorso di adeguamento agli standard europei ESG (ambientali, sociali e di governance). Tra le proposte, la possibilità di part - facebook.com Vai su Facebook
Da Padova Legambiente lancia un urlo per il clima: “Stop fossili, start rinnovabili”.