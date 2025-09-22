out dalmazzi palladini spera di recuperare zini

Emergenza difesa in casa Samb in vista della trasferta di Perugia. Out Dalmazzi, uscito anche in barella dal campo dopo l’infortunio di gioco occorsogli contro il Carpi, Zoboletti alle prese con i crampi e con Pezzola che non è al cento per cento. E domani i rossoblù (fischio d’inizio ore 20.45) saranno di scena al Renato Curi di Perugia. Palladini spera di recuperare Zini che ha saltato il match interno con il Carpi. Tornerebbe a ricoprire il suo ruolo naturale di centrale a fianco di Pezzola, con la conferma di Zoboletti sull’out destro. In subordine ecco il giovane Mirco Chelli. Sarà comunque l’allenamento di oggi a sciogliere ogni dubbio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

