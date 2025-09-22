Ousmane Dembelè vince il Pallone d' oro Donnarumma miglior portiere e Bonmatì miglior calc

AGI - Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d'Oro. Il calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha. Ai piedi del podio ci sono Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona). Completano la top ten Achraf Hakimi (Psg), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (Psg) e Nuno Mendes (Psg). Per quanto riguarda i giocatori della nostra serie A, 18° Scott McTominay (Napoli), 20° Lautaro Martinez (Inter), 25° Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Agi.it

