Ousmane Dembelè vince il Pallone d' Oro 2025

L'attaccante del Psg batte Yamal, a Donnarumma il premio di miglior portiere PARIGI (FRANCIA) - Ousmane Dembelé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d'Oro. Il 28enne calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ousmane Dembelè vince il Pallone d'Oro 2025

In questa notizia si parla di: ousmane - dembel

Ousmane #Dembele vince il #BallonDor 2025 #BallonDor #PSG #Ligue1 - X Vai su X

La vittoria della Francia per 2-0 contro l’Ucraina, in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è stata macchiata dall’infortunio di Ousmane Dembélé, che ha scatenato l’ira del Paris Saint-Germain. L’attaccante, già reduce da un affaticamento alla c - facebook.com Vai su Facebook

Ousmane Dembelè vince il Pallone d' oro Donnarumma miglior portiere e Bonmatì miglior calc; Pallone d' Oro 2025 | Ousmane Dembelè vince la 69esima edizione secondo Lamine Yamale; Pallone d’oro a Dembelè Davanti a Yamal e Vitinha.

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025 - Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro maschile 2025, mentre altri riconoscimenti sono andati a Lamine Yamal, Luis Enrique, Viktor Gyökeres e Gianluigi Donnarumma. it.uefa.com scrive

Calcio, Ousmane Dembélé vince Pallone d’Oro - Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore della stagione 2024/25. Come scrive lapresse.it