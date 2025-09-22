Ousmane Dembelè vince il Pallone d' Oro 2025

Ilgiornaleditalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante del Psg batte Yamal, a Donnarumma il premio di miglior portiere PARIGI (FRANCIA) - Ousmane Dembelé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d'Oro. Il 28enne calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ousmane dembel232 vince il pallone d oro 2025

© Ilgiornaleditalia.it - Ousmane Dembelè vince il Pallone d'Oro 2025

In questa notizia si parla di: ousmane - dembel

Ousmane Dembelè vince il Pallone d' oro Donnarumma miglior portiere e Bonmatì miglior calc; Pallone d' Oro 2025 | Ousmane Dembelè vince la 69esima edizione secondo Lamine Yamale; Pallone d’oro a Dembelè Davanti a Yamal e Vitinha.

ousmane dembel232 vince palloneOusmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025 - Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro maschile 2025, mentre altri riconoscimenti sono andati a Lamine Yamal, Luis Enrique, Viktor Gyökeres e Gianluigi Donnarumma. it.uefa.com scrive

ousmane dembel232 vince palloneCalcio, Ousmane Dembélé vince Pallone d’Oro - Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore della stagione 2024/25. Come scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Ousmane Dembel232 Vince Pallone