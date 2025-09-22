Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025 Donnarumma è il miglior portiere
Nessuna sorpresa al teatro Chatelet di Parigi, lì dove sono stati assegnati i premi ai migliori calciatori del pianeta, tra cui l’ambito Pallone d’Oro. È stato il calciatore del PSG, Ousmane Dembélé, ad aggiudicarsi il riconoscimento più importante per la stagione del 2025. Dembelé è stato uno dei protagonisti dei successi del club transalpino, a segno in Champions League, campionato e Supercoppa Europea, con 35 gol e 16 assist in tutte le competizioni. Il francese ha preceduto l’attaccante del Barcellona, Lamine Yamal, e l’altro giocatore del PSG, il portoghese Vitinha. Dembélé succede a Rodri ed è il sesto francese della storia a vincere il Pallone d’Oro: prima di lui c’erano riusciti Kopa, Platini (che ne ha vinti tre), Papin, Zidane e Benzema. 🔗 Leggi su Oasport.it
