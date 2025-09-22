Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025 | dalla non convocazione per mancanza d’impegno al Santo Graal

Meno di un anno fa non veniva convocato da Luis Enrique per “mancanza di impegno”. Oggi, Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro. Nel mezzo, una stagione da 10 in pagella con il suo Paris Saint-Germain. Vincitore e protagonista in ogni competizione. Anche per merito del suo allenatore che gli cambia ruolo in campo. E anche la carriera. La stagione di Dembélé. Partiamo dai numeri: 33 reti e 15 assist in 49 gare. Ovviamente, la sua miglior stagione di sempre. Cresciuto guardando Messi, il francese ha vinto quello che lui ha definito il “Santo Graal” per un giocatore di calcio. Con il club parigino Dembélé stravince in casa e conquista l’Europa: in Francia porta a casa campionato, coppa nazionale e Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

