Ousmane Dembélé vince il Pallone d’oro 2025 battuto Lamine Yamal Donnarumma miglior portiere

Il giocatore del Psg Osumane Dembelè vince il Pallone d’Oro 2025. Battuto Lamine Yamal, che vince il premio di miglior giovane. Parigino di 28 anni e a lungo rimasto all’ombra di Kylian Mbappé, Dembélé diventa il sesto calciatore francese nella storia a ricevere prestigioso riconoscimento. Protagonista assoluto della stagione 2024-25, l’attaccante del Paris Saint-Germain è stato determinante nel portare il club alla conquista di uno storico triplete: Champions League, Ligue 1 e Coppa di Francia. Il suo contributo è stato decisivo, con 35 gol e 16 assist complessivi, ma anche grazie al carisma e alla versatilità che ha mostrato in ogni zona del campo. 🔗 Leggi su Open.online