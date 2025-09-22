Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025 battuto Lamal | lacrime di gioia per l'attaccante del PSG
Ousmane Dembélé si è guadagnato il Pallone d'Oro 2025 vincendo la sfida personale su Lamine Yamal. Ottimo nono finale Donnarumma che si è aggiudicato anche il Premio di miglior Portiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ousmane - demb
Salam Mangi zir gas yeupp Dimbalilen ma si taxi bi kouko xam daniousi fatte valise demb Malika la don indi client bi Kousi m info meun na woté si numero bi 765900809/781710303 - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d’Oro 2025 | trionfa Dembélé la classifica completa e tutti i premi Il racconto dell’evento – FOTO e VIDEO.
Ousmane Dembelè vince il Pallone d’Oro - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la 69esima edizione del Pallone d’Oro. italpress.com scrive
Ousmane Dembélé, chi è il vincitore del Pallone d'Oro 2025: età, moglie, figlia, carriera, Psg, gli infortuni e gli eccessi con i videogiochi - L'attaccante del Paris Saint Germain Ousmane Dembélé vince il Pallone d'oro 2024- Come scrive msn.com