Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025 battuto Lamal | lacrime di gioia per l'attaccante del PSG

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ousmane Dembélé si è guadagnato il Pallone d'Oro 2025 vincendo la sfida personale su Lamine Yamal. Ottimo nono finale Donnarumma che si è aggiudicato anche il Premio di miglior Portiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pallone d’Oro 2025 | trionfa Dembélé la classifica completa e tutti i premi Il racconto dell’evento – FOTO e VIDEO.

Ousmane Dembélé, chi è il vincitore del Pallone d'Oro 2025: età, moglie, figlia, carriera, Psg, gli infortuni e gli eccessi con i videogiochi - L'attaccante del Paris Saint Germain Ousmane Dembélé vince il Pallone d'oro 2024

