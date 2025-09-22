Ousmane Dembélé indossa una giacca da sera degna di un vincitore del Pallone d' Oro

Come vestirsi per uno dei momenti più importanti della propria carriera, o addirittura della propria vita? Ousmane Dembélé sembra aver trovato la risposta nella grande notte del Pallone d'Oro 2025. Il 28enne attaccante del Paris Saint-Germain è senza dubbio il grande favorito dell'edizione di quest'anno degli Oscar del calcio mondiale, che premia i migliori giocatori maschili e femminili dell'anno. Quale modo migliore di ritirare il trofeo più importante se non con una giacca da sera? Fedele fan di Zegna, Ousmane Dembélé si è naturalmente rivolto al marchio di moda italiano per questo momento speciale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

