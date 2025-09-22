Ousmane Dembélé è Pallone d' oro
L'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore della stagione 202425. Nel testa a testa finale, il calciatore francese precede il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal. Terzo classificato il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain). Il portiere azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto. Dembélé ha trascinato a suon di gol il Psg, che ha vinto la sua prima Champions League, ed era tra i nove giocatori del club parigino in lizza per il premio maschile. Dembélé era tra i pochi rappresentanti del Psg presenti al Théâtre du Châtelet di Parigi, visto che il resto della squadra era impegnata nel big match di campionato contro il Marsiglia rinviato ieri a causa del maltempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025 Donnarumma è il miglior portiere.
