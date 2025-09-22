TIMEFLOW, soluzione che automatizza ed efficienta la gestione della forza lavoro e l’approvvigionamento di risorse nella supply chain, chiude il primo semestre 2025 con risultati che superano già quelli dell’intero 2024. Un dato su tutti: i contratti siglati nei primi sei mesi dell’anno hanno superato gli 1,5 milioni di euro, una cifra superiore all’intero fatturato dello scorso anno. L’azienda è inoltre on track per raddoppiare i risultati del 2024 entro la fine dell’anno. La crescita dell’azienda è accompagnata anche da un aumento dei livelli occupazionali. Nel corso dei primi sei mesi del 2025, TimeFlow ha inoltre rafforzato il proprio team con l’ingresso di 16 nuove figure in tutte le principali aree aziendali, tra cui prodotto e design, tech, sviluppo, sales, marketing, HR e ruoli chiave come customer support e data analyst. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ottimizzare la forza lavoro:. Timeflow cresce ancora