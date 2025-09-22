Ottimizzare la forza lavoro | Timeflow cresce ancora

Quotidiano.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TIMEFLOW, soluzione che automatizza ed efficienta la gestione della forza lavoro e l’approvvigionamento di risorse nella supply chain, chiude il primo semestre 2025 con risultati che superano già quelli dell’intero 2024. Un dato su tutti: i contratti siglati nei primi sei mesi dell’anno hanno superato gli 1,5 milioni di euro, una cifra superiore all’intero fatturato dello scorso anno. L’azienda è inoltre on track per raddoppiare i risultati del 2024 entro la fine dell’anno. La crescita dell’azienda è accompagnata anche da un aumento dei livelli occupazionali. Nel corso dei primi sei mesi del 2025, TimeFlow ha inoltre rafforzato il proprio team con l’ingresso di 16 nuove figure in tutte le principali aree aziendali, tra cui prodotto e design, tech, sviluppo, sales, marketing, HR e ruoli chiave come customer support e data analyst. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ottimizzare la forza lavoro timeflow cresce ancora

© Quotidiano.net - Ottimizzare la forza lavoro:. Timeflow cresce ancora

In questa notizia si parla di: ottimizzare - forza

Ottimizzare la forza lavoro:. Timeflow cresce ancora; Oltre 3mila nuovi ingressi entro maggio 2026; Alla ricerca di personale.

ottimizzare forza lavoro timeflowOttimizzare la forza lavoro:. Timeflow cresce ancora - TIMEFLOW, soluzione che automatizza ed efficienta la gestione della forza lavoro e l’approvvigionamento di risorse nella supply chain, chiude ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ottimizzare Forza Lavoro Timeflow