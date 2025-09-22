Ottant’anni di Inca Cgil concluse le celebrazioni in Abruzzo e Molise
Con l’iniziativa “Una storia di tutele e diritti: 80 anni di Inca Abruzzo Molise”, svoltasi venerdì 19 settembre, si è chiusa la settimana di celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del patronato Inca Cgil nelle due regioni, avviata nei giorni precedenti con assemblee provinciali di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: ottant - anni
Ottant’anni dalla Liberazione, musica e memoria al Castello: “Riflettiamo sul presente”
Ottant’anni fa Hiroshima. Il ricordo al Tempio civico
Gli ottant’anni degli Artigiani: "In crescita"
Ottant’anni di storia e la sfida della mobilità sostenibile: l’impresa umbra conferma il suo ruolo strategico per il territorio e la filiera industriale nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Un uomo di ottant'anni ha donato un rene alla figlia. «L'età non dev'essere a priori un fattore di esclusione.» - X Vai su X
Inca Cgil compie 80 anni, festa anche in Toscana - Si tratta del patronato che si occupa di assistenza e tutela su previdenza, infortuni sul lavoro, pratiche per migranti, riconoscimento prestazioni welfare Firenze, 12 aprile 2025 - lanazione.it scrive
Inaugurato un nuovo sportello del patronato Inca Cgil al Gaslini - naugurato stamani lo sportello del Patronato Inca Cgil presso la sede sindacale "la casetta" padiglione 9 dell'Ospedale Gaslini. Da rainews.it