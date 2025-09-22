Ostia diventa una Cartolina dall’Italia | il racconto di Lucia Guglielmi

Ostia, 22 settembre 2025- Alle volte le parole possono restituirci immagini familiari sotto una luce diversa che ce le renda nuove; così, riscopriamo che siamo ancora in grado di sorprenderci e guardare luoghi e persone, ancora, come la prima volta. E’ quel che ci accade leggendo Ostia, un racconto dedicato al Municipio X pubblicato nell’antologia edita da Giulio Perrone, Cartoline dall’Italia. Ne ha parlato con noi l’autrice del racconto, Lucia Guglielmi. Eccoci, Lucia. Ci racconti prima di quella che è l’antologia in cui è inserito il racconto, Cartoline dall’Italia.. Questo progetto è stato fortemente voluto dall’editore che invitato gli autori che orbitano attorno alla casa editrice- io con loro ho pubblicato “incontri” nel 2022- a pubblicare dei racconti brevi in 100 parole: così facendo ha richiamato gli scrittori ad andare direttamente al cuore dell’emozione; i testi sono ambientati nelle principali città italiane: Palermo, Torino, Roma, Catania, Milano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it