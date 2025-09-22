Ostia 320 pannelli solari e 12 pompe di calore | il futuro del palazzetto dello sport è green

Pannelli solari e pompe di calore per abbattere il costo della bolletta energetica e offrire un contributo all’ambiente. A questo serve l’intervento in corso al palazzetto dello sport di via Sandolini, il Pala Pellicone, dove si trova il centro federale della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

