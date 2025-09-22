Ospedale San Giovanni di Dio i vandali devastano un bagno
Alcuni vandali hanno danneggiato un bagno all’interno dell’ospedale San Giovanni di Dio. A rendere nota la vicenda è stato il direttore sanitario, Vincenzo Asaro, che ha denunciato l’accaduto pubblicando anche una foto su facebook. "Lavoriamo dodici ore al giorno con impegno massimo per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: ospedale - giovanni
Giovanni Zippo ricoverato in ospedale. Così è stato incastrato per l’esplosione di Torino
Malore in strada a Filago: 24enne grave all’ospedale Papa Giovanni
Ospedale San Giovanni di Dio, arriva il servizio "doccia a letto" per i pazienti non autosufficienti
Davanti all’Ospedale di San Giovanni in Fiore in Calabria per difendere anche qui la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione della destra. Specialmente in un’area interna come questa, perché il diritto alla salute non può dipendere da q - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di tre anni muore all'ospedale Giovanni XXIII: ipotesi meningite https://ift.tt/zBZYaEU https://ift.tt/c0HruUP - X Vai su X
ASP Crotone, domani l’ospedale San Giovanni di Dio accoglie la clownterapia; All’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone arriva la clownterapia; Clownterapia al San Giovanni di Dio: sabato 20 settembre l'ospedale apre le porte alla terapia del sorriso.
Asp Crotone: domani l’ospedale San Giovanni di Dio accoglie la clownterapia - L’Azienda Sanitaria provinciale di Crotone informa che domani, sabato 20 settembre, i reparti dell’ospedale San Giovanni di Dio saranno animati dalla clownterapia, la cosiddetta “terapia del sorriso” ... Come scrive cn24tv.it
Clownterapia al San Giovanni di Dio per portare sorrisi ai pazienti - Clownterapia all’ospedale di Crotone: sabato 20 settembre 50 volontari porteranno sorrisi e leggerezza ai pazienti del San Giovanni di Dio. Scrive ilcrotonese.it