Ospedale San Giacomo dal primo ottobre apre il reparto di oculistica
L’amministrazione comunale di Licata esprime soddisfazione per l’avvio, dal 1° ottobre, del reparto di oculistica nell’ospedale cittadino. Secondo quanto comunicato dal sindaco Angelo Balsamo, il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha nominato l’oculista Salvatore Alessi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: ospedale - giacomo
La rinascita fantasma del San Giacomo. A che punto è la restituzione dello storico ospedale ai romani
Morena Mazzocca si è spenta dopo tre giorni di agonia all’ospedale San Giacomo di Castelfranco - facebook.com Vai su Facebook
Torremaggiore: il 17 settembre 2025 nessun medico al Punto di Primo Intervento dalle 14 alle 20 all’ex San Giacomo; Al San Giacomo di Pontedellolio un nuovo servizio per le urgenze minori; ASL Bari - Archivio news_det.
Nominato il responsabile, all’ospedale di Licata apre il reparto di Oculistica - Il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha nominato l’oculista Salvatore Alessi resp ... Si legge su quilicata.it
Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione, sabato quarta edizione del corso di primo soccorso - Si terrà sabato prossimo, nella sala convegni dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a Licata, la quarta edizione del corso teorico pratico di primo soccorso BLS- Secondo licatanet.it