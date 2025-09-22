Ospedale di Terni nuovo confronto tra Proietti e Bandecchi | il sindaco rilancia su Colle Obito Accordo per Narni-Amelia

Un nuovo confronto (il secondo nel giro di un mese) sul nuovo ospedale di Terni tra la governatrice dell’Umbria Stefania Proietti ed il sindaco Stefano Bandecchi. La riunione svoltasi presso il centro multimediale nel corso della mattinata di oggi – lunedì 22 settembre – ha visto partecipare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - terni

“Il nuovo ospedale di Terni è la più grande opera pubblica per l’Umbria. Ma iniziamo adesso”

“Senza il nuovo ospedale di Terni, non ha senso la costruzione di quello di Narni-Amelia”

Terni, Pierluigi Spinelli: "La destra si è sempre preoccupata più della sanità privata che di quella pubblica, ora inizia il percorso per il nuovo ospedale di Terni"

Voglio essere chiara per l’ennesima volta: il nuovo ospedale di Terni sarà realizzato esclusivamente con risorse pubbliche, non ci saranno progetti “al ribasso” né scelte che penalizzino la qualità della struttura, che sarà tecnologicamente avanzata, capace di - facebook.com Vai su Facebook

#Ospedale #Terni, #ristorazione: #rinnovo per #Cirfood-#Authentica. Spesa annua da 2,6 milioni di euro - X Vai su X

Ospedale di Terni, nuovo confronto tra Proietti e Bandecchi: il sindaco rilancia su Colle Obito. Accordo per Narni-Amelia; Nuovo ospedale di Terni, la Regione riavvia dopo un anno il percorso tecnico: Proietti rilancia, ma i fondi e il progetto restano un’incognita; Terni, confronto Proietti-Bandecchi sul nuovo ospedale: «Solo risorse pubbliche».

Nuovo ospedale di Terni, Regione avvia analisi fattibilità: al vaglio diverse opzioni - La giunta Regionale a guida Stefania Proietti ha intrapreso il percorso tecnico per l’analisi di fattibilità e la progettazione del nuovo ospedale di Terni. Riporta umbria24.it

Nuovo ospedale di Terni, la giunta Proietti sta lavorando a varie soluzioni che saranno condivise con istituzioni e comunità - La Regione Umbria, come previsto dal programma elettorale e più volte affermato dalla presidente Proietti, per la prima ... Si legge su orvietosi.it