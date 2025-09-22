Ipotesi nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si muove Progetto Liscate, un banchetto informativo al mercato e, un’assemblea pubblica alla sala riunioni del Parco dell’acqua: "tema di fondamentale importanza per il futuro dell’assistenza sanitaria in quest’area". Volantini e documenti allo stand con cui, l’altra mattina, il gruppo nato dopo la scissione in minoranza, rilancia la campagna a sostegno del progetto di un nosocomio di primo livello a servizio del bacino nord dell’Asst Melegnano e Martesana. Studio e ipotesi di percorso sono da tempo tracciati da un comitato promotore, una mozione dovrebbe approdare in aula nel giro di qualche settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedale di primo livello per il bacino Martesana: "In gioco il nostro futuro"