Ospedale di primo livello per il bacino Martesana | In gioco il nostro futuro
Ipotesi nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si muove Progetto Liscate, un banchetto informativo al mercato e, un’assemblea pubblica alla sala riunioni del Parco dell’acqua: "tema di fondamentale importanza per il futuro dell’assistenza sanitaria in quest’area". Volantini e documenti allo stand con cui, l’altra mattina, il gruppo nato dopo la scissione in minoranza, rilancia la campagna a sostegno del progetto di un nosocomio di primo livello a servizio del bacino nord dell’Asst Melegnano e Martesana. Studio e ipotesi di percorso sono da tempo tracciati da un comitato promotore, una mozione dovrebbe approdare in aula nel giro di qualche settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fondazione Ospedale Salesi, presentato il primo bilancio sociale: superato il milione di euro di donazioni
Sestri Ponente, deceduto in ospedale il 91enne travolto da un'auto in retromarcia il primo luglio
Juric assente al primo allenamento, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni
All'ospedale San Salvatore dell'Aquila è stato eseguito il primo trapianto di rene da donatore vivente AB0-incompatibile in Abruzzo: il marito ha donato un rene alla moglie, nonostante la diversa compatibilità di gruppo sanguigno.
Ospedale Civile di Venezia. Dalla Giunta delibera per farlo tornare di primo livello - Il problema era legato alla normativa nazionale sulle caratteristiche che determinano le qualificazioni degli ospedali, il DM 70/2015, meglio noto come 'standard ospedalieri'.