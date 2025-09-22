Ospedale di Caltagirone riattivati due ambulatori di neurologia
Il reparto di neurologia dell’ospedale di Caltagirone rafforza l’offerta assistenziale con la riattivazione di due ambulatori: neurologia generale ed elettromiografia (Emg). Già effettuate oltre 100 visite neurologiche e 80 esami Emg.Questi due servizi, fondamentali nella diagnosi e nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
