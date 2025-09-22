Oscar dell’innovazione 2025 ANGI | 8^ edizione a dicembre a Roma

Grande attesa per gli Oscar dell'Innovazione 2025 targati ANGI. L'Ottava edizione dell'iniziativa si terrà a inizio dicembre a Roma. Ebbene sì, l'evento, organizzato dall' Associazione Nazionale Giovani Innovatori (del Presidente Dott. Gabriele Ferrieri ), sarà come da tradizione un fondamentale momento di confronto e celebrazione dell'eccellenza Made in Italy nel panorama dell'innovazione. Parteciperanno come sempre numerosi esponenti dei settori istituzionali, imprenditoriali, della ricerca, del progresso e dell'innovazione.

