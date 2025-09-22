“Droni russi che sorvolano il cielo polacco e i big russi che hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia? La situazione dell’Italia è gravissima, Giorgia Meloni ha preso una serie di decisioni che espongono l’Italia a pericoli enormi. Sono stati gli F35 italiani a dirigersi verso gli aerei russi. Noi abbiamo una classe governante che ha smarrito la capacità di guida”. Così Alessandro Orsini ospite di Accordi&Disaccordi, sul Nove. “Caccia italiani a difendere i cieli dell’Estonia? Non vuol dire aderire alla Nato, poteva rifiutarsi di coprire il fianco Est della Nato. Ma siccome è uno stato satellite della Casa Bianca, Meloni esegue gli ordini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orsini sul Nove: “F-35 italiani nei cieli dell’Estonia? Meloni esegue gli ordini. Altro che sovranismo mette in pericolo gli italiani”