Orsini stronca il Green Deal | È la più grande cavolata mai fatta

Il Green Deal? "La più grande cavolata mai fatta". Non ha utilizzato troppi giri di parole Emanuele Orsini. Protagonista al 42esimo Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, organizzato da Cersaie e in corso a Bologna, il presidente di Confindustria – da "europeista convinto" – ha invocato "un patto di responsabilità sociale tra tutti i partiti" in Europa, stroncando senza mezzi termini il patto verde: "La posizione del governo la conosciamo e siamo tutti d'accordo che il Green Deal è la più grande cavolata che potevamo fare. Quando noi facciamo impresa, quando si lancia un prodotto, si studia l'impatto del prodotto.

