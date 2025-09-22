Orsini stronca il Green Deal | È la più grande cavolata mai fatta

Ilgiornale.it | 22 set 2025

Il Green Deal? “La più grande cavolata mai fatta”. Non ha utilizzato troppi giri di parole Emanuele Orsini. Protagonista al 42esimo Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, organizzato da Cersaie e in corso a Bologna, il presidente di Confindustria – da “europeista convinto” – ha invocato “un patto di responsabilità sociale tra tutti i partiti” in Europa, stroncando senza mezzi termini il patto verde: "La posizione del governo la conosciamo e siamo tutti d'accordo che il Green Deal è la più grande cavolata che potevamo fare. Quando noi facciamo impresa, quando si lancia un prodotto, si studia l'impatto del prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

