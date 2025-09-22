Orsini | Per aumentare salari servono produttività e investimenti
Bologna, 22 set. (askanews) - "Per aumentare i salari bisogna fare una cosa semplice" ovvero "contratti che vanno verso la produttività" ma "per fare questo servono incentivi e investimenti" perché "dall'altra parte del mondo sono rapidi, veloci e investono. E noi da soli non ce la possiamo fare". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al Cersaie di Bologna. "Noi abbiamo detto che la politica giusta è quella a lungo termine - ha spiegato Orsini - noi non entriamo nella parte politica, ma entriamo nel fatto che comunque se c'è uno sviluppo c'è anche capacità di distribuzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
