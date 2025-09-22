L' oroscopo di Paolo Fox del 23 settembre 2025 è pronto a fare i conti con il quadro astrologico di queste 24 ore. Siamo a martedì e la Luna stazione nel domicilio della Bilancia, ristabilendo un po' le situazioni generali. La voglia di equilibrio sarà centrale, così come l'occhio puntato su ciò che è bello e promettente. Fatta questa premessa, andiamo a vedere le previsioni astrologiche di Paolo Fox di martedì 23 settembre 2025, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 23 settembre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Sei chiamato a organizzare un progetto ambizioso per la stagione autunnale. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 23 settembre 2025