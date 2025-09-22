Oroscopo le previsioni segno per segno per la settimana | Bilancia è il tuo momento di rinascita Nuove conoscenze nel weekend per il Leone
Questa settimana il cielo cambia tono: il 22 settembre il Sole entra in Bilancia, aprendo ufficialmente l’autunno e spostando il focus dall’efficienza all’equilibrio, dal dettaglio alla relazione. È un invito a ribilanciare rapporti, scelte e priorità. Lo stesso giorno, Marte entra in Scorpione: le energie diventano più intense, profonde e strategiche. Non è più tempo di azioni superficiali: ciò che muovi ora ha peso, passione e conseguenze. La Luna in Bilancia il 22–23 ci rende più socievoli e diplomatici, in Scorpione dal 24 al 26 ci spinge a guardare in profondità, e in Sagittario il 27–28 ci regala entusiasmo e orizzonti aperti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - previsioni
