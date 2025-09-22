Oroscopo le previsioni segno per segno per la settimana | Bilancia è il tuo momento di rinascita Nuove conoscenze nel weekend per il Leone

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana il cielo cambia tono: il 22 settembre il Sole entra in Bilancia, aprendo ufficialmente l’autunno e spostando il focus dall’efficienza all’equilibrio, dal dettaglio alla relazione. È un invito a ribilanciare rapporti, scelte e priorità. Lo stesso giorno, Marte entra in Scorpione: le energie diventano più intense, profonde e strategiche. Non è più tempo di azioni superficiali: ciò che muovi ora ha peso, passione e conseguenze. La Luna in Bilancia il 22–23 ci rende più socievoli e diplomatici, in Scorpione dal 24 al 26 ci spinge a guardare in profondità, e in Sagittario il 27–28 ci regala entusiasmo e orizzonti aperti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

oroscopo le previsioni segno per segno per la settimana bilancia 232 il tuo momento di rinascita nuove conoscenze nel weekend per il leone

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo, le previsioni segno per segno per la settimana: “Bilancia, è il tuo momento di rinascita. Nuove conoscenze nel weekend per il Leone”

In questa notizia si parla di: oroscopo - previsioni

Oroscopo di oggi sabato 5 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi giovedì 17 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 19 luglio 2025

L’oroscopo di lunedì 22 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny; Oroscopo: Bilancia protagonista e Marte in Scorpione cambiano l'energia della settimana; Oroscopo di oggi 22 settembre 2025: le previsioni segno per segno.

oroscopo previsioni segno segnoL’oroscopo di lunedì 22 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny - Che movimenti intensi nell'oroscopo di oggi, lunedì 22 settembre 2025: dopo l'eclissi di Sole, Marte passa in Scorpione e intorno alle 20 anche il Sole ... fanpage.it scrive

Oroscopo di oggi 22 settembre 2025 segno per segno – Affaritaliani - Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 settembre 2025 segno per segno ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Oroscopo Previsioni Segno Segno